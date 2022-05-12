Окупанти записували відео своїх злочинів

У Харківській області в телефонах окупантів знаходять записи звірств, які ті робили раніше в інших областях України, зокрема, на Київщині.
Про це розповів голова Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін.
"Моє суб'єктивне бачення, що всі вони все розуміли — і де знаходяться, і що роблять. Особливо смішно звучить це виправдання з вуст тих, хто побував на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей, а потім їх було перекинуто сюди, на Харківський напрям. того, безперечними доказами стає той контент, ті звірства, які вони творили щодо українців, і який ми виймаємо з мобільних телефонів окупантів..." - заявив Роман Дудін.
За словами Дудіна, вже встановлено дані цих окупантів – де вони живуть, чим займаються. Навіть тих, хто ще перебуває в полоні.
"Додам від себе: вважаю, що їхнє керівництво перекинуло їх на Харківський напрямок з метою подальшої їхньої "утилізації", щоб приховати свідків тих звірств, які вони творили щодо наших громадян", - підсумував голова УСБУ у Харківській області.
Про це розповів голова Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін.
"Моє суб'єктивне бачення, що всі вони все розуміли — і де знаходяться, і що роблять. Особливо смішно звучить це виправдання з вуст тих, хто побував на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей, а потім їх було перекинуто сюди, на Харківський напрям. того, безперечними доказами стає той контент, ті звірства, які вони творили щодо українців, і який ми виймаємо з мобільних телефонів окупантів..." - заявив Роман Дудін.
За словами Дудіна, вже встановлено дані цих окупантів – де вони живуть, чим займаються. Навіть тих, хто ще перебуває в полоні.
"Додам від себе: вважаю, що їхнє керівництво перекинуло їх на Харківський напрямок з метою подальшої їхньої "утилізації", щоб приховати свідків тих звірств, які вони творили щодо наших громадян", - підсумував голова УСБУ у Харківській області.
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