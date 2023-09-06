Окупанти замінували маршрут спостерігачів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - Тарнавський

09:18 01 вересня Київ, Україна

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що окупаційні сили замінували маршрут спостерігачів МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) на Запорізькій атомній електростанції (АЕС).



Про це повідомляє Telegram-канал Олександра Тарнавського.



Регулярна ротація місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відбулася в умовах агресії з боку росії в Україні. Завданням співробітників агенції є спостереження за станом безпеки атомної станції.



Тарнавський наголосив, що українські сапери виявили ворожі мінні пристрої на маршруті МАГАТЕ, і ці протипіхотні міни були успішно знешкоджені.