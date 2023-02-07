Окупанти забрали ракетоносії з Чорного моря через шторм - Гуменюк

За даними на ранок 7 лютого, у Чорному морі не зафіксовано російських ракетоносіїв через потужний шторм.
Про це повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі національного марафону.
Про це повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі національного марафону.
Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.
Незважаючи на це, росія вивела свої кораблі - зараз їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.
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