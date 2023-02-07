Окупанти забрали ракетоносії з Чорного моря через шторм - Гуменюк

11:33 07 лютого Київ, Україна





Про це повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі національного марафону. За даними на ранок 7 лютого, у Чорному морі не зафіксовано російських ракетоносіїв через потужний шторм Про це повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі національного марафону.

"У морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для Чорного моря, то він максимально потужний – раніше такого не фіксувалося – це 5-7 балів. Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями – вони збирають інформацію про надводну обстановку", - зазначила вона.



Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.



Незважаючи на це, росія вивела свої кораблі - зараз їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.