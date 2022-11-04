Окупанти за добу завдали 4 ракетних та 28 авіаційних ударів та 45 обстрілів з РСЗВ - зведення

09:01 04 листопада Київ, Україна

Рашисти атакують підрозділи Сил оборони вздовж лінії фронту, завдають ударів по критичній інфраструктурі та житловим будинкам.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці 4 листопада.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.



Також за добу противник завдав чотирьох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.. Від цих злочинних дій постраждало близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.



Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА. Зокрема, з території республіки Білорусь.



На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфін Сумської області. Також загарбники застосували ударні БПЛА;

- з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфін Сумської області. Також загарбники застосували ударні БПЛА; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чавунівка та Уди;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чавунівка та Уди; на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М'ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка;

- з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М'ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка; на Бахмутському напрямі - з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля;

- з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське; на Новопавлівському напрямку - з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки; на Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіяв БПЛА, здійснив до 30 вильотів.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогові 21 удару. Під поразкою опинилися 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили три БПЛА Shahed-136.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об'єкти противника.