Окупанти вивезли з Мелітополя мільйони тонн зерна – мер

18:50 31 серпня Київ, Україна

З тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області росіяни незаконно вивезли мільйони тонн українського зерна.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

"Абсолютно точно ця цифра вже становить мільйони тонн. І ми чітко розуміємо, що ця проблема наростатиме, бо вони крадуть не лише наше зерно, а й усі інші товари з наших складів. Вони крадуть верстати з наших підприємств. Крадуть усе, що бачать", - сказав міський голова.

Як повідомив мер, гауляйтер Антон Кольцов, який приїхав з росії, провів нараду і заявив, що готує план з "евакуації" української спецтехніки, машин і механізмів з Мелітополя в тимчасово окупований Крим.