Окупанти вивели всіх своїх військових з білорусі - Держприкордонслужба

17:37 31 жовтня Київ, Україна

За словами представника Державної прикордонної служби, ситуація на кордоні рф і білорусі зараз повністю під контролем. Росія завершила ротацію своїх військових підрозділів у білорусі і не вводила нових військ.



Андрій Демченко зазначив, що на кордоні не спостерігається переміщень особового складу чи військової техніки росії. Усі навчання проводяться на полігонах, і прикордонна служба ретельно моніторить ситуацію та потенційні загрози.



Згідно з його заявою, росія провела виведення своїх військових підрозділів з білорусі в рамках ротації і не перекинула на територію білорусі нові сили. Він також уточнив, що на території білорусі залишилася деяка кількість російських військових, але вони швидше являють собою обслуговуючий персонал для технічних засобів, які залишилися в білорусі.



Що стосується найманців з рф, то їхня кількість у білорусі, за даними Демченка, невелика і становить менше тисячі осіб.