Окупанти, ймовірно, спалювали загиблих солдатів на сміттєзвалищі під Херсоном - The Guardian

07:34 22 листопада Київ, Україна





Про це Під час окупації Херсона російська адміністрація, ймовірно, спалювала тіла загиблих російських солдатів на місцевому звалищі.Про це розповідає The Guardian.

Журналісти The Guardian відвідали полігон, розташований на північно-західній околиці міста, за п'ять днів після звільнення Херсона та поспілкувалися зі співробітниками полігону, а також з кількома жителями міста.

За словами співрозмовників видання, влітку, наприкінці окупації, військові зробили звалище забороненою зоною і закрили його від сторонніх очей. Мешканці розповіли, що бачили, як туди під'їжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками, які викидали і потім підпалювали, через що повітря наповнювалося густим їдким димом і запахом тіла, що горить.

"Пригнали "Камаз", наповнений сміттям та трупами, разом і розвантажили. Ви думаєте, хто збирався їх поховати? Вони їх скинули, а потім висипали сміття, та й усе”, – каже працівник полігону, який попросив про анонімність.

У той самий час чоловік сказав, що не бачив, чи тіла належали російським солдатам, чи цивільним.

40-річна мешканка Херсона Ірина розповіла The Guardian, що кожного разу, коли ЗСУ обстрілювали росіян, вони вивозили останки тіл на звалище та спалювали.

Ще одна працівниця сміттєзвалища Світлана взагалі розповіла, що окупанти встановили блок-пост на в'їзді на територію полігону та не пропускали у місце спалення нікого чужого.

"Якось ми з чоловіком приїхали не в той час. Ми приїхали сюди, поки вони робили свою справу, і вони сильно вдарили мого чоловіка палицею по обличчю", – каже жінка.

Жителі великого багатоквартирного будинку навпроти сміттєзвалища розповіли, що коли сміттєзвалище горіло, піднімалася велика хмара диму і наповнювала повітря нестерпним запахом розкладання.

"Коли я відчула запах цього диму, мене занудило. І ще було страшно, бо пахло паленим волоссям, і знаєте, ще пахло так, як у стоматолога, коли вам свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", - каже 60-річна Олеся.

Повідомлення про спалювання тіл підтвердили The Guardian десятки інших херсонців.

"Дехто вважає, що спалення тіл своїх солдатів було найпростішим способом позбутися трупів, оскільки мости через Дніпро, коли росіяни були практично відрізані на його західному березі, були надто крихкими, щоб витримувати вантажівки", – підкреслило видання.

Наприкінці червня Україна активно відбивала місто, і Київ використовував ракети Himars, щоб завдати серйозних збитків мостам через Дніпро, знищити російські склади боєприпасів і завдати удару по артилерії та живій силі супротивника, зазначає видання. Приблизно в цей самий час, за словами мешканців, військові почали використовувати звалище.