Окупанти, ймовірно, спалювали загиблих солдатів на сміттєзвалищі під Херсоном - The Guardian

Під час окупації Херсона російська адміністрація, ймовірно, спалювала тіла загиблих російських солдатів на місцевому звалищі.
Про це розповідає The Guardian.
Про це розповідає The Guardian.
Журналісти The Guardian відвідали полігон, розташований на північно-західній околиці міста, за п'ять днів після звільнення Херсона та поспілкувалися зі співробітниками полігону, а також з кількома жителями міста.
За словами співрозмовників видання, влітку, наприкінці окупації, військові зробили звалище забороненою зоною і закрили його від сторонніх очей. Мешканці розповіли, що бачили, як туди під'їжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками, які викидали і потім підпалювали, через що повітря наповнювалося густим їдким димом і запахом тіла, що горить.
У той самий час чоловік сказав, що не бачив, чи тіла належали російським солдатам, чи цивільним.
40-річна мешканка Херсона Ірина розповіла The Guardian, що кожного разу, коли ЗСУ обстрілювали росіян, вони вивозили останки тіл на звалище та спалювали.
Ще одна працівниця сміттєзвалища Світлана взагалі розповіла, що окупанти встановили блок-пост на в'їзді на територію полігону та не пропускали у місце спалення нікого чужого.
Жителі великого багатоквартирного будинку навпроти сміттєзвалища розповіли, що коли сміттєзвалище горіло, піднімалася велика хмара диму і наповнювала повітря нестерпним запахом розкладання.
Повідомлення про спалювання тіл підтвердили The Guardian десятки інших херсонців.
Наприкінці червня Україна активно відбивала місто, і Київ використовував ракети Himars, щоб завдати серйозних збитків мостам через Дніпро, знищити російські склади боєприпасів і завдати удару по артилерії та живій силі супротивника, зазначає видання. Приблизно в цей самий час, за словами мешканців, військові почали використовувати звалище.
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