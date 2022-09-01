Окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках - Генштаб

08:03 16 серпня Київ, Україна

Загарбники ведуть наступальні та штурмові дії у напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 серпня.



Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.



На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам'янської Слободи Чернігівської області та Ходине Сумської області.



Також у Генштабі повідомляють, що на Харківському напрямку росіяни задіяли ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Пітомника та Руських Тишків.



На Слов'янському напрямку ворог вів обстріл біля Грушувахи та Вернопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення у зазначеному напрямку.



На Краматорському напрямку військові росії продовжували обстріли з артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дар'ївки. Ведеться наступ у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу – Івано-Дар'ївки, бойові дії продовжуються.



На Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве.



Ворожі підрозділи вели наступальні та штурмові дії за напрямами Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії продовжуються.



На Авдіївському напрямку військові росії обстрілювали зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Ведуть наступ у напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії продовжуються.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.



Крім того, окупанти ведуть наступальні та штурмові дії у напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії продовжуються.



На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів з танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську та штурмову авіацію неподалік Білої Криниці, Андріївки та Лозового.



Як зазначають у Генштабі, спроба покращити тактичне становище штурмовими діями у напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилася для ворога значними втратами та відступом.



У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування Калібр.