Окупанти в паніці через прорив українських військ на лівобережжі Херсонщини - ISW

10:10 22 жовтня Київ, Україна

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про масову паніку в окупаційних російських військах. Такий панічний настрій відбивають і публікації російських блогерів.

Російські пропагандисти різко змінили риторику через прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області та кричать про те, що ЗСУ загрожують їм у цьому районі.

У Росії запевняють своїх громадян, що прорив ЗСУ на лівий берег "не настільки глобальний". Проте паніка зростає серед пропагандистів.

Українські військові, тим часом, заявили про ведення боїв за повний контроль над селом Кринки (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські провоєнні блогери стверджували, що ЗСУ зберігають позиції у Кринках, але не погоджувалися за масштабами цих позицій. Один із них стверджував, мовляв, українські війська просунулися майже за два кілометри на південь від населеного пункту. Інший казав, що українські сили контролюють усі Кринки, а третій спробував спростувати це твердження, переконуючи, що росіяни витіснили українців із позицій на південній околиці села.

В ISW зазначають, що пропагандисти намагаються применшити поразки армії Росії і розповідають, що ті все ще обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та залізничного Антонівського мосту на північ від Заплави. (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра).

Один блогер сказав, що бойові дії велися поблизу Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра).

В ISW зазначають, що українські Сили оборони зберігають присутність на лівому березі Херсона після того, як у ніч з 17 на 18 жовтня розпочали масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції.

Раніше в ISW вже повідомлялося, що українські військові продовжили масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області і закріпилися в селі Кринки.

Крім того, цього тижня ISW повідомив, що ЗСУ висадилися на лівобережжі Херсонщини та зайняли позиції ворога.