Окупанти в Криму використовують захоплені порти для військового транспортування - ЦНС

18:38 27 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму окупанти використовують захоплену портову інфраструктуру для перевезення військового вантажу, такі дані надійшли з Центру національного опору.



За інформацією, отриманою від Центру національного опору, в керченському морському рибному порту, починаючи з червня, було зафіксовано щоденне розвантаження як мінімум одного залізничного порома.



Крім того, Керченський морський порт використовується для вивантаження вагонів-цистерн та критих вагонів. Спостерігалася також наявність військової техніки на платформах кількох вагонів.



Центр національного спротиву наголосив, що ворогові відсутнє повноцінне залізничне сполучення між тимчасово окупованими територіями АР Крим та територією російської федерації через пошкодження залізничної ділянки мосту через Керченську протоку.