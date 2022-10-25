Окупанти у Херсоні шукають охочих вступити до тероборони

14:07 25 жовтня Київ, Україна

Окупанти у Херсоні закликають людей вступати до тероборони.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Поки росіяни розповідають про 87% підтримки на референдумі та "злочини київського режиму", чомусь охочих захищати "народну владу" немає. Містом ходять агітатори окупантів і розклеюють листівки, але все марно.



В Україні від початку повномасштабного вторгнення з'являлись черги людей, які вставали на захист своєї Батьківщини. У тому ж Херсоні 1 березня цивільні чоловіки прийняли бій із російськими військовими, маючи на озброєнні лише коктейлі Молотова. Тоді у Бузковому парку міста росіянами було вбито понад 20 героїв.



Водночас місцеві не бажають воювати на боці окупантів, що ще раз демонструє справжній рівень "підтримки" росіян у місті, а не ті фантасмагоричні цифри, які малює кремль.