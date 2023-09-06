Окупанти у Горлівці скаржаться на великі втрати серед мобілізованих

08:55 17 серпня Київ, Україна

Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилася до москви через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



За даними Центру, у Горлівці з початку повномасштабного вторгнення росії загинуло понад 20 тисяч людей, яких примусово мобілізували у 2022 році. Через це у місті зростає соціальна напруга.



Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, щоб заповнити втрати. Проте місцеві колабораціоністи скаржаться, що це призведе до ще більшої соціальної напруги у місті.



Мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. Із жителів ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони.



Цілі "спецоперації" росії не досягаються і постійно змінюються. Минулого року для досягнення ефемерних цілей було мобілізовано 300 тисяч громадян рф. Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже в самій росії.



В результаті росіяни планують збільшити темпи мобілізації саме на ТОТ, щоб не виводити своє населення з трансу пропаганди і не втратити популярності війни.