Окупанти у Генічеську в паніці: готуються до "евакуації"

В окупованому Генічеську окупанти відчувають страх у зв'язку з просуванням Сил оборони України, і вони активно розробляють план своєї втечі.
Таку інформацію надав Генеральний штаб Збройних сил України.
Таку інформацію надав Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, мешканці Генічеська отримують SMS-повідомлення з докладними інструкціями та координатами місць для евакуації на свої мобільні телефони, що, у свою чергу, викликає панічні настрої.
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