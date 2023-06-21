Окупанти у Генічеську в паніці: готуються до "евакуації"

10:02 21 червня Київ, Україна

В окупованому Генічеську окупанти відчувають страх у зв'язку з просуванням Сил оборони України, і вони активно розробляють план своєї втечі.



Таку інформацію надав Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупаційні війська активно розповсюджують інформацію про можливість евакуації у разі успішного наступу українських Збройних сил", - йдеться в офіційному повідомленні.



За даними штабу, мешканці Генічеська отримують SMS-повідомлення з докладними інструкціями та координатами місць для евакуації на свої мобільні телефони, що, у свою чергу, викликає панічні настрої.