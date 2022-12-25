Окупанти посилюють терор населення у Мелітополі та Василівці

У тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти планують запровадити цілодобову "комендантську годину" щонайменше на тиждень. Про це розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону новин голова міста Іван Федоров.
За його словами, росіяни бояться комунікації між місцевим населенням, українськими військовими та розвідкою, результатом якої є знищення щонайменше 10 російських угруповань та військових баз щотижня.
Терор на тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилюється з кожним днем, зазначив Федоров.
Очільник міста повідомив, що загарбники закривають цілі райони, намагаються шукати партизанів, представників сил опору, проте їм це не вдається.
Він зазначив, що росіяни встановлюють мобільні блокпости прямо посеред міста, через які також виробляють фільтрацію.
За його словами, Мелітополь нині перетворився на логістичний та адміністративний центр російських окупантів, який вони закрили і де утримують людей як заручників.
Крім того, у тимчасово захопленій ворогом Василівці Запорізької області, де стоїть блокпост окупантів, російські війська запровадили тривалу комендантську годину.. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, що 23 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.
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