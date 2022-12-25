Окупанти посилюють терор населення у Мелітополі та Василівці

08:20 25 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти планують запровадити цілодобову "комендантську годину" щонайменше на тиждень. Про це розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону новин голова міста Іван Федоров.

"Наразі вони (окупанти, - ред.) запускають пропаганду, що 25 грудня буде повноцінна комендантська година до 2-3 січня. Такі оголошення з'явилися в деяких містах, але в більшості в селах. У місті Мелітополі вони також обговорюють це", - розповів він.

За його словами, росіяни бояться комунікації між місцевим населенням, українськими військовими та розвідкою, результатом якої є знищення щонайменше 10 російських угруповань та військових баз щотижня.

Терор на тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилюється з кожним днем, зазначив Федоров.

Очільник міста повідомив, що загарбники закривають цілі райони, намагаються шукати партизанів, представників сил опору, проте їм це не вдається.

Він зазначив, що росіяни встановлюють мобільні блокпости прямо посеред міста, через які також виробляють фільтрацію.

За його словами, Мелітополь нині перетворився на логістичний та адміністративний центр російських окупантів, який вони закрили і де утримують людей як заручників.

Крім того, у тимчасово захопленій ворогом Василівці Запорізької області, де стоїть блокпост окупантів, російські війська запровадили тривалу комендантську годину.. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти запровадили комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 4 січня 2023 року. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщатися населеним пунктом", - йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначимо, що 23 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.