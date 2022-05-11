Окупанти вже почали просити командування засекретити їхню участь у війні з Україною

Військові армії країни-агресора починають обмірковувати військову поразку росії. Розуміючи невідворотність покарання за військові злочини проти народу України, окупанти вимагають від командування засекретити їхню участь у вторгненні.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
▪️ Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних жителів та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення до нашої держави.
▪️ Військовою розвідкою України, зокрема, встановлені особи військових злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС та ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість із них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у росії "Борисоглібськ" та "Маринівка".
▪️ Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи в командуванні надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках. Деякі льотчики вимагають документи, що на момент початку російсько-української війни не проходили службу в частині.
ГУР Міноборони України опублікувало список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадало, що за злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
▪️ Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних жителів та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення до нашої держави.
▪️ Військовою розвідкою України, зокрема, встановлені особи військових злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС та ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Більшість із них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі "Ліда" та "Барановичі", а також аеродромів у росії "Борисоглібськ" та "Маринівка".
▪️ Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи в командуванні надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках. Деякі льотчики вимагають документи, що на момент початку російсько-української війни не проходили службу в частині.
ГУР Міноборони України опублікувало список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадало, що за злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.
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