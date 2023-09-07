Окупанти посилюють оборону: російське командування перекинуло військових на південь

15:28 07 вересня Київ, Україна

За інформацією, отриманою з Military Media Center, тимчасовий виконавець обов'язків директора департаменту планування застосування національної гвардії росії, полковник Микола Уршалович заявив на брифінгу, що російське командування веде перекидання військових з інших напрямків на південь для посилення оборони.



Уршалович зазначив, що ворожі сили посилюють підрозділи, відповідальні за оборону на Бердянському та Мелітопольському напрямках, шляхом перегрупування сил та резервів.



У той час, як ворог зіткнувся зі значними втратами, він продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також робить спроби контратакувати на Бахмутському напрямку.