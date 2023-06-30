Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС - ГУР

10:36 30 червня Київ, Україна

Окупанти поступово залишають територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому" , які керували діями росіян.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Повідомляється, що окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.

"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатома, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із Росатомом. Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. Відомо про від'їзд на острів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарєва", - йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка також повідомляє, що на території ЗАЕС та у місті-супутнику станції, Енергодарі, поступово зменшується кількість військових патрулів.