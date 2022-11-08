Окупанти зміцнюють лінії оборони - Міноборони Великобританії

10:05 08 листопада Київ, Україна

Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона.
 
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними розвідки, так звані "зуби дракона", ймовірно, встановлені між Маріуполем та селом Микільське та з півночі Маріуполя до села Старий Крим.
"Маріуполь є частиною російського "наземного мосту" з росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку", - йдеться у повідомленні британської розвідки.
Також "зуби дракона" додатково надіслали для підготовки оборонних укріплень на окупованих територіях у Запоріжжі та Херсонщині.

Як повідомили у британській розвідці, росія зміцнює свої лінії оборони в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої лінії оборони - "лінії Вагнера" - в окупованій росією Луганській області.
"Ця діяльність свідчить про те, що росія докладає значних зусиль, щоб підготувати глибоку оборону по поточній лінії фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву", - йдеться у звіті британської розвідки.