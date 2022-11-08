Окупанти зміцнюють лінії оборони - Міноборони Великобританії

Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
За даними розвідки, так звані "зуби дракона", ймовірно, встановлені між Маріуполем та селом Микільське та з півночі Маріуполя до села Старий Крим.
За даними розвідки, так звані "зуби дракона", ймовірно, встановлені між Маріуполем та селом Микільське та з півночі Маріуполя до села Старий Крим.
Також "зуби дракона" додатково надіслали для підготовки оборонних укріплень на окупованих територіях у Запоріжжі та Херсонщині.
Як повідомили у британській розвідці, росія зміцнює свої лінії оборони в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої лінії оборони - "лінії Вагнера" - в окупованій росією Луганській області.
Як повідомили у британській розвідці, росія зміцнює свої лінії оборони в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої лінії оборони - "лінії Вагнера" - в окупованій росією Луганській області.
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