Окупанти зміцнюють лінії оборони - Міноборони Великобританії

10:05 08 листопада Київ, Україна

Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виробляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними розвідки, так звані "зуби дракона", ймовірно, встановлені між Маріуполем та селом Микільське та з півночі Маріуполя до села Старий Крим.

"Маріуполь є частиною російського "наземного мосту" з росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Також "зуби дракона" додатково надіслали для підготовки оборонних укріплень на окупованих територіях у Запоріжжі та Херсонщині.



Як повідомили у британській розвідці, росія зміцнює свої лінії оборони в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої лінії оборони - "лінії Вагнера" - в окупованій росією Луганській області.