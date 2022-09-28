Окупанти погрожують медикам та грабують лікарні на захоплених територіях

14:28 28 вересня Київ, Україна

Росіяни на тимчасово захоплених територіях посилюють тиск на медиків та їхніх близьких, грабують медичні установи.



Про це в ефірі телемарафону єдиних новин розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак.

"Для них немає нічого святого, жодних міжнародних правил. Я маю на увазі окупаційну владу. Ми тримаємо зв'язок із усіма нашими керівниками, з усіма медустановами. Це не лише погрози, це тиск на рідних, на близьких, це якісь неправомірні укази, це пограбування наших медустанов”, - розповіла Гусак.

Гусак повідомила, що нещодавно відбулася зустріч із керівниками медустанов деокупованих територій Харківщини.

"Це важко слухати спокійно. Навіть у звичайних фельдшерсько-акушерських пунктах вивозилося все включно зі столами. Тобто все обладнання, комп'ютерна техніка. У нас були приклади, коли так званому міністерству охорони здоров'я "ЛНР" не подобалося те, що медичну допомогу можуть надавати лікарі первинки ФОП, і я ніколи не думала, що ми дійдемо до того, що їм заборонятимуть, і ці лікарі вночі йтимуть до своїх пацієнтів, щоб надати медичну допомогу. Це як колись у комуністичній країні забороняли релігію, то зараз лікарі-ФОП”, – розповіла Гусак.

За її словами, нерідкі випадки, коли головних лікарів медустанов місяцями тримають у підвалах, вимагаючи доступу до рахунків лікарень.