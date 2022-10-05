Окупанти погрозами змушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти - Генштаб

19:28 05 жовтня Київ, Україна





Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загалом ситуація за останню добу виглядає так: військові росії намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили росії здійснюють перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.



Сили росії продовжують обстрілювати позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснювати дистанційне мінування території на окремих напрямках та вести повітряну розвідку. Завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали трьох ракетних та двох авіаційних ударів, здійснили понад п'ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Від ударів сил росії постраждали об'єкти та цивільне населення понад 20 населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



В інших напрямках сили росії здійснювали обстріли:



на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку –

на Краматорському напрямку – у районах населених пунктів Ківшарівка, Кам'янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юріївка;

на Авдіївському напрямку – у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили росії активних наступальних дій не вели. Здійснили обстріли в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка; Військові рф, що перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції, чинять морально-психологічний тиск на працівників АЕС. Їх змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом" Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загалом ситуація за останню добу виглядає так: військові росії намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили росії здійснюють перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.Сили росії продовжують обстрілювати позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснювати дистанційне мінування території на окремих напрямках та вести повітряну розвідку. Завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали трьох ракетних та двох авіаційних ударів, здійснили понад п'ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Від ударів сил росії постраждали об'єкти та цивільне населення понад 20 населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.В інших напрямках сили росії здійснювали обстріли:– у районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області; в районах населених пунктів Івашки, Гур'єв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;– у районах населених пунктів Ківшарівка, Кам'янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;на- в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юріївка;– у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;сили росії активних наступальних дій не вели. Здійснили обстріли в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка;

на Південнобузькому напрямку сили росії продовжують здійснювати заходи щодо перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне.



За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Вимка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.



У тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують чинити морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівники погрозами змушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом".



Внаслідок успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи росії зазнали втрат і намагаються евакуювати поранених та техніку в найближчі переправи через річку Дніпро. Зокрема, в село Веселе, біля Каховської ГЕС, сили росії перемістили близько 150 поранених військовослужбовців і близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.



На тимчасово окупованій території Луганської області через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів армія рф облаштувала та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією, там перебуває до 200 поранених військовослужбовців.



Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати ув'язнених з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 ув'язнених із виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодились брати участь у бойових діях на території України.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала більше десяти ударів. Підтверджено ураження дев'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітні ракетні комплекси противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БПЛА. Шість із них – іранського виробництва.



Ракетні війська та артилерія за добу уразили два пункти управління, дванадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також десять інших важливих об'єктів сил російської федерації.