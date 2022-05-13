Окупанти вбили десятки цивільних на "дорозі смерті" Мотижин – Ясногородка

15:14 13 травня Київ, Україна

З кінця лютого до середини березня на семикілометровій ділянці дороги між селами Мотижин та Ясногородка Київської області було знайдено тіла 37 людей. Цих мирних жителів розстріляли в автомобілях російські військові протягом березня, коли були присутні у регіоні.



Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на українську поліцію. Журналісти показали шокуючі кадри-свідчення звірств окупантів.

Журналісти WSJ вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та досліджували територію вздовж цього шляху.



«Щойно ми виїхали з села, це була дорога смерті, з Мотижина до Ясногородки. Це було просто жахливо», - розповів журналістам видання мешканець Мотижина Юрій Супруненко, який залишив село у березні.



Мотижин Бучанського району з'єднується з основними магістралями, що ведуть на захід країни, трьома дорогами. По двох із них у перший тиждень після війни мотижинці намагалися втекти із села у бік шосе Е40.



"Там загинуло багато цивільних", - йдеться у розслідуванні.



Інші мешканці села почали їхати третьою дорогою, що веде на південний схід, у бік сусіднього села Ясногородка. Але там мирні жителі також зазнавали обстрілів: всього на цій ділянці дороги було виявлено тіла 37 цивільних, заявили виданню у місцевому відділку поліції.



Журналісти припускають, що обстріли велися російськими військами, які знаходилися на схід від Мотижина. У квітні кореспонденти видання виявили уламки боєприпасу, який, як припускають експерти, було випущено з мортири. На те, що обстріли велися саме російськими військами, вказує знайдена журналістами у передбачуваному місці дислокації російських військ братська могила. Поруч із нею журналісти видання виявили шеврони 37-ї мотострілецької гвардійської бригади, що базується в Бурятії, — один із її навідників у середині березня загинув під Києвом.



«Трупи були вже посинілі, обстріляні автомобілі. Вгадувалися силуети дітей. Мої діти це все бачили. Старша донька мала істерику, вона тепер ночами не спить. Не хочу згадувати», - розповів мешканець Мотижина Юрій Супруненко.



Посольство росії у Вашингтоні не прокоментувало The Wall Street Journal цю інформацію.