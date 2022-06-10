Окупанти вб'ють полонених іноземців із ЗСУ - Подоляк

07:56 10 червня Київ, Україна

Росію слід визнати країною-спонсором тероризму.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу Президента та український переговорник Михайло Подоляк про рішення підконтрольних росії терористів в ОРДЛО вбити у полоні іноземних військових ЗСУ.



Подоляк нагадав, що терористи ІДІЛ публічно стратили людей. Він також наголосив, що жодних "республік" на окупованій частині Донбасу не існує, як і "судів" у них.



За його словами, рішення окупантів доводить – різниці між терористами з ІДІЛ та ЛДНР не існує.