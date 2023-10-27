Окупанти стягують свої резерви з усієї росії, щоб прорвати оборону ЗСУ

11:53 24 жовтня Київ, Україна

Окупаційні сили стягують усі свої резерви з усієї території росії з метою прорвати лінію оборони Збройних сил України на Східному напрямку. Незважаючи на їхні зусилля, поки що не було зафіксовано стратегічних успіхів.



Володимир Фітьо, голова служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, розповів в ефірі телемарафону, що ворожа сторона використовує тактику "м'ясних штурмів" за участю російських підрозділів, таких як "Шторм-Z" та "Шторм-V". Ці підрозділи складаються з колишніх в'язнів, офіцерів штрафників та мобілізованих громадян.



Пресофіцер наголосив, що росія прагне прорвати позиції ЗСУ, проте українські війська успішно утримують активну оборону. Найінтенсивніші бої на сході відбуваються на Куп'янському напрямку, де за останню добу позиції українських захисників зазнали 691 обстрілу. Головною метою агресорів є захоплення Куп'янська та досягнення хоч якоїсь перемоги.



Незважаючи на високу інтенсивність атак, ворог на цьому напрямку не досяг стратегічного успіху, зазначив Фітьо. Водночас на Бахмутському напрямку ситуація напружена, але контрольована, і ЗСУ успішно діють, знищивши 202 військовослужбовців противника, не даючи ворогові просуватися вперед.