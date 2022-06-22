Окупанти свідомо стратили журналіста Макса Левіна - RSF

15:39 22 червня Київ, Україна

Після візиту в Україну з 24 травня по 3 червня для розслідування смерті українського фотожурналіста Макса Левіна організація «Репортери без кордонів» (RSF) опублікувала звіт з інформацією та доказами того, що Левін, його друг військовослужбовець Олексій Чернишов були страчені російськими солдатами.



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Тіла Левіна та Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, за 20 км на північ від Києва. Вони були вбиті окупантами, найімовірніше, 13 березня.



Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже та французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі наприкінці лютого, збирали в Україні докази та підказки про обставини смерті фотографа.



На основі зібраних доказів вони прийшли до висновку, що Левіна і Чернишева страчували. Докази проти російських військ переконливі. Вони зібрані у звіті під назвою "Як російські війська страчували українського журналіста Макса Левіна".



Слідчі RSF відтворили події з урахуванням отриманих доказів.



10 березня Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, коли намагався здобути кадри військового вторгнення росії у цей район.



Через три дні він повернувся на місце, де було втрачено безпілотника, на той час росіяни вже займали частину лісу. Незважаючи на це, Левін хотів повернути безпілотник, оскільки переконаний, що фотографії, які він зробив за допомогою нього, дуже важливі. Але це не вдалося.



Представники RSF прибули в Україну майже через два місяці після деокупації – 24 травня. У супроводі співробітників СБУ вони дісталися до місця злочину, зокрема, до спаленого автомобіля Левіна. Про це повідомили на сайті міжнародної правозахисної організації RSF.Тіла Левіна та Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, за 20 км на північ від Києва. Вони були вбиті окупантами, найімовірніше, 13 березня.Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже та французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі наприкінці лютого, збирали в Україні докази та підказки про обставини смерті фотографа.На основі зібраних доказів вони прийшли до висновку, що Левіна і Чернишева страчували. Докази проти російських військ переконливі. Вони зібрані у звіті під назвою "Як російські війська страчували українського журналіста Макса Левіна".Слідчі RSF відтворили події з урахуванням отриманих доказів.10 березня Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, коли намагався здобути кадри військового вторгнення росії у цей район.Через три дні він повернувся на місце, де було втрачено безпілотника, на той час росіяни вже займали частину лісу. Незважаючи на це, Левін хотів повернути безпілотник, оскільки переконаний, що фотографії, які він зробив за допомогою нього, дуже важливі. Але це не вдалося.Представники RSF прибули в Україну майже через два місяці після деокупації – 24 травня. У супроводі співробітників СБУ вони дісталися до місця злочину, зокрема, до спаленого автомобіля Левіна.

Фахівці знайшли тут кілька куль, а також документи, що засвідчують особу Чернишова.

Неподалік місця злочину виявили кілька предметів з можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських солдатів дуже близько від місця вбивства Левіна та Чернишова.

На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила у Левіна.

Незважаючи на те, що експерти "Репортерів без кордонів" не змогли відповісти на всі питання, що їх цікавили, вони зробили дві гіпотези, як могли розвиватися події. В організації висловили надію, що одного разу докази призведуть до встановлення осіб, які вчинили це подвійне вбивство.



За словами генерального секретаря RSF Крістофа Делуара, аналіз фотографій з місця злочину та вилучених речових доказів чітко вказує на страту, якій, можливо, передував допит чи навіть тортури.

Представники RSF зустрілися із заступником генпрокурора України, начальником відділу розслідування злочинів проти ЗМІ та керівником прокуратури Київської області.



Фродже офіційно дав свідчення СБУ у Києві 1 червня 2022 року. Також RSF передали дев'ять доказів, зібраних на місцях, та флешку з декількома десятками фотографій із місця злочину, зроблених Шовелем.



Макс Левін - фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань, народився 1981 року в Київській області.



Співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото були в таких виданнях як Wall Street Journal, TIME, Break.



Нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).