Окупанти скорочують зарплати колаборантам - ЦНС

09:26 10 листопада Київ, Україна

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), на тимчасово окупованих територіях продовжує стрімко зростати безробіття. Виплати зарплат затримуються. Є заборгованість навіть перед працівниками окупаційних адміністрацій.

На тлі цього мешканцям тимчасово окупованих територій, які співпрацюють із російськими окупаційними адміністраціями, знизять зарплату.

Там пояснили, що росіяни вирішили прибрати надбавку для робітників окупаційних адміністрацій за роботу у "складних умовах".

"Це означає, що зарплата деяких посадових осіб знизиться у півтора раза", - зазначили у ЦНС.

Водночас ЦНС зазначає, що ці зміни стосуються лише колаборантів.

"Росіяни у відрядженні отримуватимуть доплати вчасно", - зазначили в ЦНС.

Зазначимо, Малинівський райсуд Одеси ухвалив вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на такий самий термін обіймати певні посади.

Раніше повідомлялося, що росія відправила на окуповані території додаткові групи для "фільтрації".