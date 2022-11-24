Окупанти пограбували Каховський історичний музей

14:18 24 листопада Київ, Україна

Армія росії пограбувала історичний музей у Каховці під час відступу на Херсонщині та вивезла все до Криму.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.



Музей налічував понад 16 тис. одиниць зберігання. Одними з найбільш цінних експонатів є антропоморфні стели ямної культури (III ст. до н.е.), давньогрецькі амфори (III-II ст. до н.е.), наверші булави катакомбної культури (II ст. до н.е.), скіфські ритуальні наверші (V ст. до н.е.), золота сарматська сережка (III-I ст. до н.е.), половецькі кам'яні жінки (XI-XII ст. н.е.), ранньосередньовічні люстри та ін.



Також у музеї було представлено колекцію вогнепальної та холодної турецької зброї кінця ХVIII- XIX ст.



Раніше окупанти пограбували та вивезли 15 тис. картин із Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Крім того, росіяни вивезли із Херсона цінні фонди обласної бібліотеки.



На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку XIX століття.