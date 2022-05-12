Окупанти розстріляли двох мирних мешканців

13:59 12 травня Київ, Україна

Американський телеканал CNN отримав та оприлюднив відеозаписи з камери спостереження одного з автосалонів у Київській області, на яких зафіксовано момент убивства російськими окупантами двох цивільних беззбройних чоловіків.



Записи зроблено 16 березня. Тоді російська армія намагалася захопити Київ. На відео знято п'ятьох російських солдатів, які хочуть проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках та вікнах будівлі.



Якоїсь миті до них підходять двоє чоловіків. Журналістам вдалося встановити, що це був власник салону, якого не називають, і охоронець – 68-річний Леонід Пляц. До росіян вони підходили з піднятими вгору руками. На відео немає звуку, проте зрозуміло, що між групами відбувається діалог, після чого Пляц разом із власником салону розвертаються та йдуть. Потім два російські солдати стріляють їм у спини.



Власник автосалону загинув на місці, проте 68-річний Леонід ще залишався живим, доки росіяни обшукували автосалон. Чоловік зміг дістатися до поста охорони та покликати на допомогу добровольців. Ті приїхали на місце, проте допомогти пораненому не змогли і він помер.



“Вони кати. Це жахливо, бо мій батько був цивільним. Йому було 68 років, мирна беззбройна людина", – каже дочка вбитого чоловіка Юлія, яка досі не може дивитися запис із моментом вбивства батька, проте хоче залишити його, щоб показати дітям у майбутньому.



Камери відеоспостереження, що знаходилися всередині автосалону, зняли російські військові, які оглядали вміст ящиків столів і випивали алкоголь. Один із них приміряв шапку, яку знайшов у приміщенні.



Журналісти СNN відправили до міноборони росії прохання прокоментувати подію, але відповіді не отримали. Зі свого боку, в Офісі Генерального прокурора журналістам розповіли, що проводять розслідування цих вбивств як військових злочинів.



Донька Леоніда Пляца сподівається на покарання для вбивць батька: «Їх треба судити. Я сподіваюсь на міжнародний суд. Не лише Україна, а й увесь світ має дізнатися про їхні злочини”.



Тіло чоловіка кремували, його порох все ще знаходиться в морзі. Дочка сподівається, що одного разу зможе поховати батька у могилі матері.