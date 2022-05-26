Окупанти намагаються проникнути до прикордонних областей України

Диверсійно-розвідувальні групи росії все частіше намагаються проникнути в прикордонні області України.
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення рф із північного напрямку.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
За його словами, зараз уздовж кордонів із білорусією елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається.
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