Окупанти намагаються проникнути до прикордонних областей України

11:34 26 травня Київ, Україна

Диверсійно-розвідувальні групи росії все частіше намагаються проникнути в прикордонні області України.

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення рф із північного напрямку.



Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб із боку росії. На сьогодні ми частіше стикаємося з артилерійськими або мінометними обстрілами. У деяких випадках йдеться про спроби проникнення ДРГ із російської сторони. Вони зазвичай одержують рішучу відсіч і з великими втратами відступають", - сказав Єнін.



За його словами, зараз уздовж кордонів із білорусією елементів накопичення ударних угруповань ворога не спостерігається.