Окупанти намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - Генштаб ЗСУ

20:38 13 червня Київ, Україна

Російські окупаційні війська намагаються оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська, Сєвєродонецька, Боровського та Привілля.



Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 червня.



"На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.



На Слов'янському напрямку противник зробив спробу ведення штурмових дій у Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється у північно-західній частині населеного пункту.



На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ у районі Метелкіно, успіху не мав.



У Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріл позицій наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневої поразки, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Камишеваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав”.



Для сковування підрозділів ЗСУ та запобігти перекиданню резервів на більш важкі напрямки, російські війська продовжують обстріли з мінометів та ствольної артилерії.



На Южнобузькому напрямі російські окупанти ведуть оборону. Противник проводить розвідку, веде контрбатарейну боротьбу, проводить інженерне обладнання укріплень та позицій та збільшує бойові здібності резервів.



На Волинському, Поліському, Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без істотних змін.



У Чернігівській області росіяни обстріляли з мінометів та гранатометів Горськ та Грем'яч, а на Сумщині – Запсілля. На території РФ у прикордонних районах російські військові споруджують оборонні укріплення.



На Харківщині росіяни намагаються порушити логістичні шляхи постачання українських військ, що діють поблизу Слов'янська. На півночі області продовжував обстріл і розвідує позиції українських захисників.