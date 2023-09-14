Окупанти намагаються активізувати штурмові дії на Куп'янському напрямі

18:40 13 вересня Київ, Україна

Збройні сили Російської Федерації формують потужний ударний фронт на напрямі Куп'янського, і незважаючи на протидію з боку Збройних сил України (ЗСУ), продовжують свої агресивні дії.



Про це інформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов під час свого виступу в телемарафоні.

"Ситуація на Куп'янському напрямі залишається непростою. Російські збройні сили формують потужний ударний фронт, щоб активізувати нові атаки. Ці дії з їхнього боку тривають уже кілька місяців, незважаючи на те, що вони регулярно отримують удари від наших збройних сил, зазнаючи поразок у живій силі, техніці та озброєнні і змушені відступати для відновлення", - наголосив Синегубов.



Він також підкреслив, що обстріл цивільної інфраструктури в регіоні не припиняється, при цьому російські військові завдають ударів по житлових будинках і сільськогосподарських підприємствах.