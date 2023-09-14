Окупанти намагаються активізувати штурмові дії на Куп'янському напрямі

Збройні сили Російської Федерації формують потужний ударний фронт на напрямі Куп'янського, і незважаючи на протидію з боку Збройних сил України (ЗСУ), продовжують свої агресивні дії.
Про це інформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов під час свого виступу в телемарафоні.
Про це інформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов під час свого виступу в телемарафоні.
Він також підкреслив, що обстріл цивільної інфраструктури в регіоні не припиняється, при цьому російські військові завдають ударів по житлових будинках і сільськогосподарських підприємствах.
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