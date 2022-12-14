Окупанти намагалися наступати у трьох областях - зведення

09:23 14 грудня Київ, Україна

У вівторок Збройними силами було припинено спроби наступу у Харківській, Луганській та Донецькій областях, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у середу, 14 грудня.



Зокрема, Сили оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Новоселівське, Краснопопівка, Серебрянське та Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка Донецької області.



Вчора ворог здійснив 12 ракетних та авіаударів та понад 60 обстрілів з РСЗВ по українських позиціях на шести напрямках.

"Противник завдав одного авіаційного та 11 ракетних ударів, з них три – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", – йдеться у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишалася без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.



На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки та Гай Чернігівської області, Кучерівка та Кондратівка у Сумській області, а також Стрілка, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільховатка, Домашнє, Милове, Дворічна та Червоне Харківської області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Краснопопівка – та Піщане Луганської області та Новосадово, Терни – Донецької.



На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження біля Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яківлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опросного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.



На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріл з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріл поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка та Ольгівське Запорізької області.



На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Мілове Херсонської області та місто Херсон.



У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.



У ніч із 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил росії. У Запорізькій області втрати ворога становлять до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.



Також стало відомо, що через значну кількість поранених загарбників так званим "указом" окупантів під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 у Луганську.