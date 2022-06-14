Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька - Британська розвідка

10:30 14 червня Київ, Україна

За даними британської розвідки на 14 червня, основними оперативними зусиллями росії залишається наступ на Сєвєродонецьк на Донбасі, і його західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягла невеликого просування на харківському напрямку.





Також зазначається, що перший заступник голови військово-промислового комплексу росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету росії на 20%.

"Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити вимоги, що висуваються до неї війною в Україні. Проте галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може підірвати зусилля щодо заміни втраченого в Україні обладнання.