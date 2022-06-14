Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька - Британська розвідка

За даними британської розвідки на 14 червня, основними оперативними зусиллями росії залишається наступ на Сєвєродонецьк на Донбасі, і його західна група військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягла невеликого просування на харківському напрямку.
Також зазначається, що перший заступник голови військово-промислового комплексу росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету росії на 20%.
За даними розвідки, російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може підірвати зусилля щодо заміни втраченого в Україні обладнання.
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