Окупанти продовжують мінувати поля та дороги у Запорізькій області - ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє, що окупаційні війська росії в Мелітопольському районі Запорізької області активно розміщують міни на ґрунтових дорогах та засіяних полях.
На тимчасово окупованих територіях півдня України, включаючи Мелітопольський район, окупаційні війська росії продовжують використовувати спеціальну військову техніку, щоб встановити мінні огорожі як на засіяних полях, так і на ґрунтових дорогах.
Згідно з наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, здатний встановлювати до 208 мін за хвилину, був неодноразово помічений у полях біля Мелітополя.
Центр національного спротиву наголосив, що такі дії окупантів серйозно загрожують життю мирних громадян.
На тимчасово окупованих територіях півдня України, включаючи Мелітопольський район, окупаційні війська росії продовжують використовувати спеціальну військову техніку, щоб встановити мінні огорожі як на засіяних полях, так і на ґрунтових дорогах.
Згідно з наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, здатний встановлювати до 208 мін за хвилину, був неодноразово помічений у полях біля Мелітополя.
Центр національного спротиву наголосив, що такі дії окупантів серйозно загрожують життю мирних громадян.
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