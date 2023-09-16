Окупанти розпочали мобілізацію мешканців окупованих територій - ЦНС

08:20 16 вересня Київ, Україна

Результатом заходів щодо так званих "виборів" стало уточнення списків мешканців тимчасово окупованих територій (ВОТ), придатних для поповнення російського війська.. Як повідомив 15 вересня Центр національного спротиву (ЦНС), російські окупанти вже завершують підготовку до мобілізації місцевого населення на війну проти України.

"На захоплених землях Херсонщини "військкомати" загарбників уже розробили мобілізаційний план та видають повістки офіцерам запасу. Вони працюють на основі даних, які мешканці надавали під час "виборів" та роздачі продуктових наборів", - зазначають у ЦНС.

В організації зазначили, що на СОТ Донеччини під час "виборів" окупанти роздали 100 повісток.

У ЦНС попереджають, що росіяни активно збирають дані про осіб 2006 року народження, запланованих до мобілізації у 2024 році.

Нагадаємо, за даними Генштабу, найближчим часом у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.. Її показники, за різними оцінками, можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Раніше в ГУР повідомлялося, що росія щомісяця залучає до армії близько 20 тисяч людей.