Окупанти приплачують гроші тим, хто погодиться взяти паспорт росії

09:34 27 серпня Київ, Україна

Фейкові вибори на окупованих росією територіях України стрімко наближаються, а електорату немає. Українці категорично не хочуть брати російські паспорти, навіть задарма не хочуть. І тут спрацювала "негативна кмітливість" росіян.

Оскільки на тимчасово окупованих територіях стрімко падає рівень життя, і люди не мають грошей, росіяни, скориставшись ситуацією, пропонують місцевим гроші, якщо ті візьмуть паспорти.. Про це у суботу, 26 серпня, повідомляє Центр національного спротиву.

"Внаслідок падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів (близько 3800 гривень) виплат в обмін на паспорт", – повідомили в організації.

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях більшість промислових об'єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. Водночас зростає борг із зарплат.

У ЦНС вказують, що до зубожіння місцевого населення призвело кілька чинників, крім війни: мобілізація більшості працівників, відсутність ринків збуту та віддавання переваги окупантами конкурентам із росії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники знайшли ще один спосіб шантажу населення на окупованих територіях. Вони вимагають від людей показати паспорт в обмін на безкоштовні ліки.

На Херсонщині окупанти загрожують українцям депортацією до Сибіру – Генштаб.