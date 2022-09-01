Окупанти вдаються до крайніх заходів для поповнення армії росії - Гайдай
10:44 18 серпня Київ, Україна
В окупованих містах Луганської області продовжується примусова мобілізація.
Про це 18 серпня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай
.
За його словами, працівники військкоматів на захоплених територіях "вдаються до крайніх заходів" для поповнення армії росії.
"У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі покинув місто і ховається в селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їзду. Тепер влаштували суцільний безлад - чекають навіть поблизу дитсадків. Днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації", - наголосив губернатор.
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