Окупанти вдаються до крайніх заходів для поповнення армії росії - Гайдай

"У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі покинув місто і ховається в селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їзду. Тепер влаштували суцільний безлад - чекають навіть поблизу дитсадків. Днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації", - наголосив губернатор.