Окупанти вдаються до крайніх заходів для поповнення армії росії - Гайдай

10:44 18 серпня Київ, Україна

В окупованих містах Луганської області продовжується примусова мобілізація.

 
Про це 18 серпня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, працівники військкоматів на захоплених територіях "вдаються до крайніх заходів" для поповнення армії росії.
 
"У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі покинув місто і ховається в селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під'їзду. Тепер влаштували суцільний безлад - чекають навіть поблизу дитсадків. Днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації", - наголосив губернатор.