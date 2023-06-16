Окупанти перешкоджають переведенню енергоблоку на ЗАЕС а безпечний режим

16:57 14 червня Київ, Україна

Окупанти на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим "холодного зупину" енергоблоку №5 Запорізької атомної станції, який залишається єдиним із шести енергоблоків станції в "гарячій" зупинці і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.



Відповідну інформацію надала Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).



"Російські окупанти не дають українському персоналу ЗАЕС виконати переведення енергоблоку №5 у стан "холодної" зупинки, згідно з розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року", - повідомила ДІЯРУ.



Виконавець обов'язків голови ДІЯРУ Олег Коріков назвав ці протиправні дії грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії з боку "фейкової експлуатуючої організації" та російських військових окупантів.



У повідомленні наголошується, що це питання обговорювалося на щотижневій нараді з комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання у вівторок.



"Сподіваємося, що під час свого наступного візиту на ЗАЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблоку №5 у "холодну" зупинку", - наголосив Коріков, назвавши дії загарбників черговим ядерним шантажем.



Як запевнили в інспекції, фахівці МАГАТЕ також зацікавлені та наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб точніше оцінити ситуацію із забезпеченням атомної станції резервами води після підриву Каховської ГЕС російськими військами та пов'язаного з цим розливу Каховського водосховища, яке служило джерелом води для ставка-охолоджувача ЗАЕС.