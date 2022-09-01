Окупанти втратили близько 80 000 людей убитими та пораненими - Пентагон

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що російська федерація у війні з Україною втратила від 70 000 до 80 000 людей убитими та пораненими.
Про це повідомляє CNN.
Це значна кількість, наголосив Каль, враховуючи, що росія «не досягла жодної з цілей володимира путіна» з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого.
У липні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська втратили 40 тисяч людей із моменту вторгнення. Ще кілька десятків тисяч солдатів були «скалічені». Тоді ж директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про 15 тисяч убитих російських військових в Україні, ще приблизно 45 000 солдатів можуть бути поранені.
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