Окупанти втратили близько 80 000 людей убитими та пораненими - Пентагон

07:41 09 серпня Київ, Україна

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що російська федерація у війні з Україною втратила від 70 000 до 80 000 людей убитими та пораненими.

Про це повідомляє CNN.

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 000 чи 80 000 осіб менш ніж за шість місяців. Тепер це поєднання вбитих у бою і поранених у бою, це число може бути трохи нижчим, трохи вищим, але я думаю, що це приблизне значення», — сказав Каль.

Це значна кількість, наголосив Каль, враховуючи, що росія «не досягла жодної з цілей володимира путіна» з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого.

«Моральний дух українців та їхня воля до бою не викликають сумнівів, і я думаю, що вони набагато вищі, ніж у середньому готовність до бою на боці росії, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу», — упевнений Каль.

У липні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська втратили 40 тисяч людей із моменту вторгнення. Ще кілька десятків тисяч солдатів були «скалічені». Тоді ж директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про 15 тисяч убитих російських військових в Україні, ще приблизно 45 000 солдатів можуть бути поранені.