Окупанти поспішно вивозять із Херсона свої "держустанови"

06:50 17 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ", - зазначає українське військове командування.

За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

Також у Генштабі повідомили, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, натомість намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада готує евакуацію частини мирних жителів Херсона, побоюючись просування ЗСУ.