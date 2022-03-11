Окупанти викрадають людей – голова Запорізької ОДА

"У четвер, 10 березня, з облоги вийшли військовослужбовці ТрО, які розповіли про ситуацію в населеному пункті Пологи та страшну історію. За їхніми словами, внаслідок обстрілу житлових будинків цього населеного пункту було дуже багато постраждалих серед мирного населення. Серед них – дівчинка 8 років (дочка одного з фермерів), якій відірвало ногу.

Її побачили окупанти, що приїхали, щоб надати медичну допомогу своїм трьом пораненим солдатам. Окупанти сказали, що забирають дитину, а коли вже збиралися їхати, то побачили ще й хлопчика, якому теж відірвало ногу. Вони і його забрали та вивезли цих юних місцевих жителів у невідомому напрямку,” - повідомляє Олександр Старух.