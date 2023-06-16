Окупанти підривають гідротехнічні споруди у двох областях

15:53 13 червня Київ, Україна

Російські військові влаштовують підриви гідротехнічних споруд на території Запорізької та Херсонської областей, де контратакують ЗСУ.



Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Владислав Дудар, посилаючись на дані Military Media Center у Telegram.

"Російські окупанти щодня проводять підриви малих гідротехнічних споруд у різних населених пунктах", - зазначив Дудар.

За його словами, наразі наслідки таких дій не мають широкого масштабу, проте кожен вибух негативно позначається на сільськогосподарських угіддях в одному-двох селищах, і ці інциденти відбуваються регулярно.