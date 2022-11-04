Окупанти підготували ґрунт для свого відходу з Херсона - Politico

07:35 04 листопада Київ, Україна

Західні чиновники впевнені у перспективах відходу російських військових із раніше захопленого Херсона.

Про це у четвер, 3 листопада, повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого західного чиновника.

За його словами, за останні кілька тижнів українська армія досягла "вражаючих" успіхів у кампанії щодо повернення території, окупованої російськими силами.. Вони ж натомість були змушені перейти до більш оборонної позиції; крім того, їм "критично не вистачає боєприпасів".
"Ми впевнені в наших висловлених раніше попередженнях щодо перспектив відходу російських військових із їхнього херсонського плацдарму. Принаймні, деякі резервісти прибувають на фронт без зброї", - сказав один із чиновників.

За їхніми словами, російським військам також критично не вистачає боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів.