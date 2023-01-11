Окупанти планують провокацію на території Луганської області

07:11 11 січня Київ, Україна

Російські загарбники мають намір обстріляти один із медичних закладів на території Луганської області та звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Уточнюється, що через те, що в медичних установах регіону наразі пріоритетно обслуговують російських військовослужбовців, на окупованих територіях загострилася гуманітарна криза.

Громадянські не можуть отримати медичну допомогу в лікарнях вчасно, тож у "адміністрацій" виникли проблеми із настроями серед населення.
"Для того, щоб дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є громадянське населення. За інформацією підпілля, росіяни планують ударити саме по відділенню із цивільними", - йдеться у повідомленні.