Окупанти планують провокацію на території Луганської області

Російські загарбники мають намір обстріляти один із медичних закладів на території Луганської області та звинуватити у цьому Збройні Сили України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Уточнюється, що через те, що в медичних установах регіону наразі пріоритетно обслуговують російських військовослужбовців, на окупованих територіях загострилася гуманітарна криза.
Громадянські не можуть отримати медичну допомогу в лікарнях вчасно, тож у "адміністрацій" виникли проблеми із настроями серед населення.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Уточнюється, що через те, що в медичних установах регіону наразі пріоритетно обслуговують російських військовослужбовців, на окупованих територіях загострилася гуманітарна криза.
Громадянські не можуть отримати медичну допомогу в лікарнях вчасно, тож у "адміністрацій" виникли проблеми із настроями серед населення.
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