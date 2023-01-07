Окупанти планують відправити на фронт 2000 осіб із Горлівки – ЦНС

09:05 07 січня Київ, Україна

Російські загарбники мають намір відправити на війну близько двох тисяч жителів окупованої Горлівки Донецької області. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє Центр національного спротиву.

Наголошується, що забирати на війну планують навіть держслужбовці.

"Окупаційні "військові комісаріати" у Горлівці отримали рознарядку на мобілізацію ще 2000 осіб. У зв'язку із цим бронь знімається навіть із російських цивільних держслужбовців, яких перевели в Україну", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що, наприклад, на окупованих територіях Донецької області у місцевому ДІБДР колишнє керівництво, яке складалося з колаборантів, замінили росіянами, а пересічним інспекторам повідомили, що броню з них знято.

Нагадаємо, росія має намір мобілізувати до армії в січні ще 500 000 осіб на додаток до тих 300 000, які були призвані у жовтні.

Раніше повідомлялося, що медикам Горлівки наказали пакувати "вагнерівців" у пакети без експертиз.