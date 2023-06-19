Окупанти переміщують незвичайний боєкомплект до Бердянська - Андрющенко

Є інформація про переміщення незвичайного боєкомплекту з Маріуполя та його околиць у напрямку Бердянська окупантами, а також про ремонт гармат на одному із заводів.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він повідомляє, що на території району вздовж узбережжя Азовського моря було помічено боєкомплекти, упаковані в незвичайні (зеленого кольору) ящики, виготовлені з деревини та які мають незрозуміле маркування.
За словами радника мера, ці боєкомплекти надходили у напрямку Бердянська, доставляючись морем.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він повідомляє, що на території району вздовж узбережжя Азовського моря було помічено боєкомплекти, упаковані в незвичайні (зеленого кольору) ящики, виготовлені з деревини та які мають незрозуміле маркування.
За словами радника мера, ці боєкомплекти надходили у напрямку Бердянська, доставляючись морем.
Крім того, Петро Андрющенко повідомляє, що окупанти почали проводити ремонт артилерійських знарядь на території Маріуполя, що знаходиться на підприємстві ММК ім. Ілліча.
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