Окупанти переміщують незвичайний боєкомплект до Бердянська - Андрющенко

11:54 19 червня Київ, Україна





Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро



Він повідомляє, що на території району вздовж узбережжя Азовського моря було помічено боєкомплекти, упаковані в незвичайні (зеленого кольору) ящики, виготовлені з деревини та які мають незрозуміле маркування.



За словами радника мера, ці боєкомплекти надходили у напрямку Бердянська, доставляючись морем. Є інформація про переміщення незвичайного боєкомплекту з Маріуполя та його околиць у напрямку Бердянська окупантами, а також про ремонт гармат на одному із заводів.Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Він повідомляє, що на території району вздовж узбережжя Азовського моря було помічено боєкомплекти, упаковані в незвичайні (зеленого кольору) ящики, виготовлені з деревини та які мають незрозуміле маркування.За словами радника мера, ці боєкомплекти надходили у напрямку Бердянська, доставляючись морем.

"Можливо, це нові види снарядів, щойно вироблені, або це постачання від країн, що підтримують путіна. Ми зараз з'ясовуємо подробиці", – додав він.

Крім того, Петро Андрющенко повідомляє, що окупанти почали проводити ремонт артилерійських знарядь на території Маріуполя, що знаходиться на підприємстві ММК ім. Ілліча.