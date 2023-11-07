Окупанти перекидають свою військову техніку: у Маріуполі зафіксовано переміщення

10:23 07 листопада Київ, Україна

В окупованому Маріуполі зафіксовано активізацію руху російської військової техніки у напрямку міста Токмак. Цей процес здійснюється через міста Бердянськ та Приморське, розташовані у Запорізькій області.



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його інформацією, у регіоні спостерігається рух колон військової техніки, а також гелікоптерів у районі Бердянська. Крім того, понад десять вантажівок із боєприпасами рухаються через Маріуполь.

Партизани підтвердили переміщення більш ніж 20 вантажівок з боєприпасами, що рухаються з Маріуполя у напрямку Приазовського у Запорізькій області, після чого "зникають" у напрямку лінії фронту.



За словами Андрющенка, також відзначено рух тягачів (тралів) для перевезення важкої військової техніки у напрямку Маріуполя.