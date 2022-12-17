Окупанти відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки - Генштаб

09:31 17 грудня Київ, Україна

Росії здійснює передислокацію окремих підрозділів і відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області район населеного пункту Нижні Сирогози. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 грудня.

Наголошується, що серед місцевих жителів військовослужбовці розповсюджують інформацію, що Каховку буде залишено російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим жителям пропонують переїзд до тимчасово окупованого Криму.

А на Луганщині, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують чинити тиск на місцевих підприємців і змушують їх перереєструвати бізнес за законодавством Росії.

Нагадаємо, Сили оборони України за добу відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.