Окупанти відбирають у фермерів на захоплених територіях урожай нового сезону, обсяг вкраденого може обчислюватися мільйонами тонн.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону у вівторок, 16 серпня.
За його словами, окупанти спільно з колаборантами вилучають урожай шляхом пограбувань, розбою, шахрайства та примусу.
За його словами, окупанти спільно з колаборантами вилучають урожай шляхом пограбувань, розбою, шахрайства та примусу.
Він зазначив, що першими під "приціл" окупантів потрапляють фермери з активною проукраїнською позицією, а також аграрії, які відмовилися перереєструвати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.
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