13:06 16 серпня Київ, Україна

Окупанти відбирають у фермерів на захоплених територіях урожай нового сезону, обсяг вкраденого може обчислюватися мільйонами тонн.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону у вівторок, 16 серпня.



За його словами, окупанти спільно з колаборантами вилучають урожай шляхом пограбувань, розбою, шахрайства та примусу.

"Минулого року на територіях, які сьогодні окуповані, урожай загалом був близько 20 млн тонн зернових та олійних культур. Ці регіони традиційно мали багато озимих пшениці та ячменю, які одними з перших збирали в Україні влітку. Це означає, що обсяги зловживань щодо нового урожаю обчислюються там мільйонами тонн. Це злочини різного характеру, але у будь-якому разі – розкрадання”, – сказав Сольський.

Він зазначив, що першими під "приціл" окупантів потрапляють фермери з активною проукраїнською позицією, а також аграрії, які відмовилися перереєструвати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.