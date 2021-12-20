Окупанти організували у Криму "молодіжні кібердружини", які шукають "екстремізм" в Інтернеті

14:04 29 листопад Київ, Україна

На території Криму окупанти продовжують створювати так звані "кібердружини", які займаються моніторингом соцмереж у пошуках публікацій, в яких жителі півострова висловлюють невдоволення "владою" або передруковують "екстремістські" матеріали.



Про це повідомила "Асоціація реінтеграції Криму".



“Росія стримує народні невдоволення своїми традиційними агресивними методами. Тепер кримчанам за лайк чи репост матеріалів, які окупаційна влада відносить до категорії "екстремістських", загрожує штраф, а у разі повтору можна отримати реальний термін. Допомагають у виявленні "невірних" "кібердружинники" - члени "добровільної молодіжної організації", до завдань яких входить моніторинг соцмереж для виявлення "заборонених матеріалів", - йдеться у повідомленні.



Виявивши "порушення", "кібердружинники" пишуть заяву до "Роскомнагляду". Втім, поскаржитися на будь-який контент можна і анонімно, тому зробити це може будь-хто. Є інформація, що ФСБ створила цілу армію ботів у соціальних мережах, які масово направляють такі скарги, змушуючи адміністрацію соцмереж реагувати та блокувати контент.



Згідно з інформацією із сайту кібердружинників, до їхніх лав входять 20 000 осіб з різних регіонів РФ, а з 2017 їхні представники почали з'являтися і в окупованому Криму.



Головним центром протидії невірним, де готують кадри для спецслужб РФ, став Севастопольський держуніверситет.



У березні 2021 року в Інституті радіоелектроніки та інформбезпеки було створено "студентське волонтерське об'єднання" "Кіберагенти інформбезпеки".



Восени 2021 року до лав кібердружинників долучили і студентів Севастопольського промислово-технологічного коледжу, де зараз готують не лише кухарів, а й юристів для роздутого штату окупаційних каральних структур.



"За даними з відкритих джерел, результати останніх 3-х років роботи "кібердружинників" у Криму досить скромні. Наприклад, судомні спроби ялтинської "адміністрації" у 2017-2018 роках "організувати відповідний процес" призвели виключно до паперових наслідків. Очевидно, що ні учні, ні освітяни, ні навіть "адміністрації" загальноосвітніх установ міста не горіли бажанням реалізовувати цю ініціативу", - йдеться у звіті.



Проте автори звіту зазначають, що втручання "контрольно-наглядових органів" у сектор інтернет-комунікацій постійно посилюється та є додатковим ризиком для мешканців Криму. Поки що цей процес гальмувала пандемія COVID-19, але Кремль знову починає форсувати ситуацію.



Караються не лише явна критика дій окупаційної влади або констатація їхньої незаконності, а й будь-яке ненасильницьке вираження думки в Інтернеті, що виходить за межі встановленої Кремлем ідеології.