Окупанти "нервово реагують на активність України" - Зеленський

07:55 21 червня Київ, Україна

Армія росії збільшує обстріли та загострює збройне протистояння, оскільки "нервово реагує на активність України".

Про це у понеділок, 20 червня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.



Він зазначив, що окупанти роблять спроби жорстоких наступальних дій на сході країни.

"Як я припускав, росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріл Харкова та Одеси. Противник робить спроби жорстоких наступальних дій на Донеччині. Це зло, яке можна заспокоїти лише на полі бою", – заявив він.

Він підкреслив, що за Донбас зараз тривають найскладніші бої. Збройні сили України продовжують захищати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.