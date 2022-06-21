Окупанти "нервово реагують на активність України" - Зеленський

Армія росії збільшує обстріли та загострює збройне протистояння, оскільки "нервово реагує на активність України".
Про це у понеділок, 20 червня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що окупанти роблять спроби жорстоких наступальних дій на сході країни.
Він зазначив, що окупанти роблять спроби жорстоких наступальних дій на сході країни.
Він підкреслив, що за Донбас зараз тривають найскладніші бої. Збройні сили України продовжують захищати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
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